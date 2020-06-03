Google грозит $5 млрд штрафа за незаконный сбор данных

Вашингтон, 3 июня. Американской корпорации Google предъявили коллективный иск в связи с обвинениями в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей. Холдингу Alphabet, в который входит Google, грозит штраф в размере 5 млрд долларов, сообщает Reuters.

«Google не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически каждого американца, имеющего компьютер или телефон», — говорится в иске к корпорации.

Как отмечает Reuters, американская корпорация могла тайным образом собирать информацию о пользователях посредством сервисов Google Analytics и Google Ad Manager, а также ряда других приложений, включая установленные на мобильных девайсах. Подчеркивается, что Google мог собирать информацию даже в режиме анонимного просмотра в браузере.

За данные нарушения корпорации может грозить штраф по меньшей мере в размере 5 тыс. долларов за каждого пользователя. Общая сумма штрафа в итоге может перевалить за 5 млрд долларов. Google же считает иск необоснованным.

«Мы четко указываем, каждый раз, когда вы открываете новое окно в анонимном режиме, что веб-сайты могут осуществлять сбор информации о вашей активности», — комментирует иск пресс-секретарь Google Хосе Кастанеда.

Ранее стало известно, что американская социальная сеть Facebook внедрила функцию сбора личных данных для подтверждения того, что в аккаунте все действия совершает именно тот пользователь, которому он принадлежит. Социальная сеть будет блокировать аккаунт до тех пор, пока показавшийся ей подозрительным человек не подтвердит свою личность.