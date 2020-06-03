Жириновский уверен, что Россия заработает миллиарды долларов на медицинском туризме

Москва, 3 июня. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует высокий спрос на медицинский туризм в Россию на фоне пандемии COVID-19. По мнению парламентария, это позволит России заработать «миллиарды долларов».

«У нас самое маленькое количество жертв, мы сейчас построим огромное количество больниц. Мы будем лечить всю планету и на этом зарабатывать деньги», — заявил Жириновский в эфире радио «Вести.ФМ».

По его словам, стоимость нахождения «в русской больнице» может оцениваться в 500 долларов в сутки.

«Вот за десять дней 5 тыс. [долларов] заплати и здоровый уезжай. Миллиарды долларов будут к нам идти. А этих больниц мы наклепаем столько, сколько нам надо», — заявил парламентарий.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла секрет «русского чуда» в борьбе с пандемией коронавируса. Попова пояснила, что ранее китайские медики были в Россию и восхитились, что почти 50% пациентов из внесенных в базу по COVID-19 не имеют клинических признаков.

Сложившуюся ситуацию она объясняет тем, что в России действует хорошая санитарно-эпидемиологическая система, которая осталась еще от СССР. Кроме того, она отметила преданность российских врачей своему делу.

В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала показатель смертности из-за коронавирусной инфекции в России, передавал RT. По ее словам, «серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае». Она уточнила, что «в отличие от других стран, в России оформляется во всех 100% случаев медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее».