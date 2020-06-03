В России пройдут проверки систем оповещения с включением сирен

Москва, 3 июня. Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен будут централизованно проведены в России, сообщает пресс-служба МЧС.

«Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов запланированы во всех субъектах РФ на октябрь текущего года», — заявил представитель ведомства.

Согласно действующему законодательству, операторы связи и редакции СМИ при необходимости обязаны передавать экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир.

Решение о комплексной проверке было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Отмечается, что у 2030 году в России не менее 90% населения должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения.

В МЧС также сообщили, что в отдаленных районах страны планируется оснащение таксофонов средствами оповещения. На данный момент составляется список населенных пунктов, где необходимо такое усовершенствование таксофонов.

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