Сотрудники Facebook уволильняются из-за несогласия с Цукербергом по поводу записей Трампа

Вашингтон, 3 июня. Как минимум двое сотрудников социальной сети Facebook уволились после отказа компании помечать особым образом посты президента США Дональда Трампа о протестах в Миннеаполисе. Об этом сообщает газета Hill.

Как объяснил один из уволившихся, он не в состоянии спокойно наблюдать за тем, как социальная сеть продолжает отказываться принимать какие-либо меры в отношении предвзятых постов американского президента. Он заявил, что считает посты Трампа направленными на радикализацию общества.

Трамп ранее написал в своем Facebook, что может отправить в Миннеаполис подразделения Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию с протестами под контроль.

Как сообщала газета «Известия», ранее отказ Facebook принять меры в отношении публикаций американского президента привел к началу «виртуальной забастовки» сотрудников соцсети. Десятки сотрудников Facebook прервали удаленную работу и добавили в знак протеста к своему цифровому профилю сообщение о том, что они «вышли из офиса». Отмечается, что к акции присоединились и несколько высокопоставленных менеджеров Facebook.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе после того, как в Сеть попал ролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице. В связи с беспорядками в Миннеаполисе был введен режим ЧС. Кроме того, 29 мая в городе начал действовать комендантский час.