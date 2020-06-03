Песков заявил об отсутствии согласованных контактов между Путиным и Додоном

Москва , 3 июня. На данный момент согласованных контактов между президентами России и Молдавии Владимиром Путиным и Игорем Додоном нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока согласованных контактов нет. Но при необходимости они могут появиться», — сообщил Песков РИА Новости.

Ранее Додон заявил, что собирается обсудить с Путиным вопрос предоставления кредита в 200 млн евро. Визит в Россию молдавского президента предварительно запланирован на 24 июня.

Кабинет министров Молдавии утвердил проект закона о пересмотре государственного бюджета на 2020 год из-за эпидемии коронавируса. Дефицит бюджета республики составляет порядка 900 млн долларов. Кишинев рассчитывает компенсировать часть дефицита за счет займа от России.

Отметим, в середине мая Додон выразил благодарность российскому коллеге за гуманитарную и финансовую помощь в борьбе с пандемией COVID-19, передавал RT. Он подчеркнул тогда, что пандемия дала возможность «понять, кто друзья».

27 марта РФ передала молдавским властям 10 тыс. экспресс-тестов российского производства для диагностики COVID-19. В Молдавию тесты доставили самолетом, на котором из РФ домой вернулись молдавские граждане и затем отправились в Москву россияне, заблокированные в республике из-за закрытия границ, передавали «Известия».