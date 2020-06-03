Мурашко заявил о тяжелом эпидемическом процессе в ряде регионов России

Москва, 3 июня. Эпидемиологический процесс в некоторых российских регионах остается напряженным, заявил среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Не во всех регионах мы пока можем пойти на это (возвратить клиники, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, к работе в прежнем режиме. — Прим. ФАН). Эпидемиологический процесс все-таки в некоторых регионах страны остается достаточно напряженным, и в том числе федеральные клиники продолжают оказывать помощь этой категории пациентов (с COVID-19. — Прим. ФАН)», — сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что 8 московских клиник Минздрава РФ, ранее перепрофилированных для пациентов с COVID-19, с 3 июня возвращаются к прежнему режиму работы.

«Это разного профиля клиники, включая, в том числе занимающиеся заболеваниями эндокринной системы, занимающиеся вопросами колопроктологии, кардиологии, травматологии», — говорит глава Минздрава.

По словам Мурашко, в случае наступления второй волны распространения коронавируса, эти учреждения будут вновь оперативно перепрофилированы для помощи пациентам с COVID-19.

Он также заявил, что течение коронавируса в легкой форме не означает, что у пациента не могут возникнуть осложнения. Мурашко отмечает, что если у лечащихся на дому инфицированных фиксируется ухудшение состояния, то на 3-й день их необходимо госпитализировать.

Ранее Михаил Мурашко заявлял, что почти 30 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции было разработано и выпущено в России за 2 месяца, передают «Известия». По его словам, речь идет о начальных разработках до постановки тест-систем на промышленное производство и обеспечение пациентов лабораторными анализами. До этого Роспотребнадзор заявил, что на данный момент в России проведено более 11 млн тестов на наличие коронавируса.