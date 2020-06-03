Трое работников пансионата погибли в канализационном коллекторе под Самарой

Самара, 3 июня. Во время проведения работ в канализационном коллекторе психоневрологического пансионата поселка Высокое в Самарской области погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

«При проведении работ в канализационном коллекторе погибли три человека», — рассказал представитель ведомства.

По предварительной информации, все трое погибших являются сотрудниками пансионата. Также сообщается об одном пострадавшем; он был срочно госпитализирован.

Сейчас по факту данного инцидента Следственный комитет РФ проводит проверку, а также устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в феврале 2016 года три человека погибли в Рязанской области при спуске в канализационный колодец. Инцидент произошел в поселке Милославское. Стало известно, что житель квартиры одного из частных домов поселка попросил помочь прочистить колодец и подводную систему канализации своего соседа. Мужчина почувствовал себя плохо после того, как оказался внутри канализации. Следом в колодец полез и его сосед, чтобы оказать помощь, в результате чего сразу же потерял сознание. Для вызволения мужчин в колодец позже спустились еще двое местных жителей. По данным следователей, все мужчины отравились сероводородом, трое из них скончались. Выживший мужчина был отправлен в реанимационное отделение.