Боярский объяснил свою худобу и изможденный вид

Москва, 3 июня. Российский актер театра и кино Михаил Боярский объяснил свой «изможденный вид», который ранее напугал его поклонников.

Ранее Боярский опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором призвал неравнодушных оказать помощь тяжелобольным детям музыканта Симфонического оркестра Ленинградской области.

Поклонники артиста обратили внимание на внешний вид Михаила Боярского, который артист выглядел изможденным и практически неузнаваемым.

Журналисты связались с Боярским, чтобы узнать, как себя чувствует артист. Боярский поспешил успокоить журналистов и поклонников, отметив, что у него все в порядке и он проводит время на даче со всей семьей. Отвечая на вопрос о внешнем виде, Боярский заявил, что давно не смотрел на себя в зеркало, передает KP.Ru.

«Я в зеркало не смотрел на себя давно — это не имеет значения. У меня все хорошо, здоров», — пояснил он.

Стоит отметить, что в настоящее время Михаилу Боярскому 70 лет. Ранее иронично отмечал, что он пока еще способен самостоятельно передвигается и носить на руках своих внуков. По словам Боярского, в настоящее время он посвящает все свободное время семье. Артист признался, что дожил до того момента, когда главную радость ему доставляет общение с внуками.