Проклова поделилась секретами, как добиться богатого урожая  

Москва, 3 июня. Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, увлекающаяся садоводством, дала поклонникам несколько советов, как добиться богатого урожая.

Не многие знают об увлечении актрисы садоводством. Ранее Проклова получила второе высшее образование, связанное с ландшафтным дизайном. В интервью Пятому каналу артистка раскрыла несколько секретов, которые помогут повысить урожай.

В первую очередь Проклова обращает внимание на то, что очень важно, как ты относишься к растениям. Сад будет радовать хозяина плодами, если уделять ему все свободное время.

«Сейчас у нас все закрыто, спектаклей нет, съемок нет, и все это время я занимаюсь посадкой нового сада в городе Сочи: сажаю деревья, кустарники, цветы. Мне просто нравится заниматься землей. Я считаю, что человек у нее так много берет и так мало отдает, что он просто обязан ухаживать за ней, поддерживать плодородие», — отметила звезда.

Актриса подчеркнула, что все старается делать сама, не покупать саженцы, а стараться вырастить их самой из маленького семечка.

«Вы знаете, в этом есть какая-то магия! Когда ты все делаешь сам, с нуля. Получаешь гораздо больше от этого растения, будь то цветок, овощ, фрукт. Это как твое дитя!» — резюмировала Проклова.

В середине мая об увлечении садоводством сообщил шоумен Максим Галкин. По его словам, его супруга певица Алла Пугачева придумала сделать теплицу, благодаря которой домашние теперь могут лакомиться свежими овощами. Теперь здесь растут овощи и разнообразная зелень: лук, шпинат, редис.

Спустя пару недель Галкин продемонстрировал фанатам результаты огородных работ — домашний обед из овощей, приготовленный Пугачевой.