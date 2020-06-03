Сирия новости 3 июля 22.30: в Сирии выздоровело три пациента с коронавирусом, в Дейр-эз-Зоре атакованы позиции иранских бойцов

Сирия, 3 июня. Министерство здравоохранения САР сообщает о трех случаях выздоровления пациентов с коронавирусом. В Дейр-эз-Зоре истребители неизвестных ВВС нанесли авиаудар по позициям иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции. «Сирийская национальная армия» грабит население в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: стягивают дополнительные силы на север Хасаки; в Дейр-эз-Зор направили подкрепления бойцов «Лива Фатимиюн».

«Сирийская национальная армия» (СНА): вымогает у местных фермеров урожай пшеницы в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: направляет своих боевиков в Ливию для участия в боях на стороне Правительства национального согласия (ПНС).

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирии сообщает, что на территории страны были зафиксированы еще три случая выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число выздоровевших возросло до 53 человек, 6 пациентов скончались. Общее число заболевших остается прежним — 123 человека.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции в очередной раз было совершено нападение на проправительственные формирования. Согласно информации издания Alkhabour21, неопознанный самолет нанес несколько авиаударов по объектам иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции в окрестностях города Абу-Кемаль. Информация о раненных и причиненном материальном ущербе уточнятся.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), сообщила, что на восток Дейр-эз-Зора прибывают подразделения проправительственного ополчения «Лива Фатимиюн». Дополнительные подразделения были развернуты у города Меядин и поселения Аль-Хирак, позднее в районе прибыл конвой из 20 грузовиков с материально-техническим обеспечением и боеприпасами.

Провинция Идлиб

Журналистка Линдси Снелл распространила в своем Twitter-аккаунте фотографии, на которых, как заявляется, запечатлены солдаты турецкой армии, которых сняли при патрулировании районов у предгорий Джебель аз-Завия, где в настоящее время отмечаются боестолкновения между боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и сирийской армией. На некоторых снимках хорошо видны флаги группировки, однако турецкие военные не попытались помешать бандгруппе. Также согласно данным источника, турецкие вербовщики отправляют боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» для участия в боях в Ливии на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС).

Провинция Хасака

Издание Halab Today сообщает, что отряды военной полиции ВС РФ развернули свои позиции в деревне Каср ад-Диб, расположенной на севере провинции Хасака.

Боевики «Сирийской национальной армии» продолжают грабить местное население. Согласно информации портала Al Nour, в зоне своей оккупации СНА ввели новый налог для фермеров, потребовав выплату 5 тысяч сирийский фунтов за каждые дунам земли, использованной под посадки пшеницы и ячменя, а также выплаты закята в размере 6 мешков пшеницы