Экс-замглавы Минюста США признал наличие ошибок в расследовании «вмешательства РФ»

Вашингтон, 3 июня. Экс-заместитель министра юстиции США Род Розенстайн признал наличие ошибок при проведении расследования ФБР относительно приписываемых связей избирательного штаба действующего американского президента Дональда Трампа с РФ.

«Все заявки, которые были одобрены мной, казались обоснованными, учитывая факты, которые в них приводились, и предполагалось, что ФБР будет следовать протоколам для обеспечения фактологической проверки. Однако в отчетах, которые были опубликованы генеральным инспектором в декабре 2019 года и марте 2020 года, было выявлено, что ФБР не соблюдало эти протоколы и что в заявках были значительные ошибки», — заявил Розенстайн во время слушаний в юридическом комитете Сената США.

Экс-замглавы американского Минюста признал, что на момент, когда он поручил бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру включить в свое расследование по «российскому вмешательству» экс-главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, экс-советника Трампа по вопросам внешней политики Джорджа Пападопулоса и экс-помощника по нацбезопасности Трампа Майкла Флинна, конкретные доказательства сговора предвыборного штаба Трампа с Россией отсутствовали.

Розенстайн подчеркивает, что на момент, когда принималось решение о начале расследования Мюллера, вывод о невиновности фигурантов дела якобы был невозможен

«Расследование завершено, и выяснилось, что эти люди не были в сговоре с РФ», — признает Розенстайн.

По его словам, принятое им решение о начале расследования Мюллера «основывается на информации, которой он располагал на тот момент».

Напомним, что в 2017 году американский Минюст назначил Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования «российского вмешательства» в президентские выборы США 2016 года, в которых победу одержал Дональд Трамп. Почти за два года работы Мюллеру не удалось найти доказательств того, что Москва «оказывала влияние» на электоральный процесс в Штатах. Спецпрокурор в итоге подтвердил отсутствие сговора между РФ и избирательным штабом одержавшего победу Дональда Трампа. Расследование, завершившееся провалом, обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 млн долларов.