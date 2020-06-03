Стало известно, почему Гусева избегала съемок с Безруковым после «Бригады»

Москва, 3 июня. Стало известно, почему актриса Екатерина Гусева избегала съемок с Сергеем Безруковым. Как пишет «Рамблер», исполнительница одной из главных женских ролей в сериале «Бригада» не хотела, чтобы кто-то решил, что у нее роман с Безруковым.

Одной из центральных тем культового сериала начала нулевых годов стала история любви Саши Белого, которого сыграл Безруков, и его жены Оли, в роли которой снялась Гусева. Актеры настолько убедительно сыграли семейную пару, что многие зрители заподозрили о существовании настоящего романа между двумя кинозвездами.

Некоторые издания даже начали писать о том, что брак Безрукова может рухнуть из-за якобы имевшего место романа в Гусевой. Тем не менее, в действительности все было иначе. Безруков и Гусева впервые познакомились на съемочной площадке. Поначалу совместная работа для них была нелегка, так как Гусевой оказалось психологически тяжело обнимать и целовать пока еще незнакомого мужчину. После того, как режиссер пригрозил, что найдет другую актрису, если Гусева не начнет играть более раскрепощенно, ей удалось войти в роль и убедительно сыграть жену Саши Белого.

Однако после того, как поползли слухи о «романе» Гусевой и Безрукова, актеры приняли решение некоторое время не сниматься в совместных проектах. Впервые на одной съемочной площадке после «Бригады» они встретились лишь через три года на съемках фильма «Есенин».

Сериал «Бригада» Алексея Сидорова появился на экранах России в 2002 году. В фильме были заняты Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева, Андрей Панин и другие известные актеры.