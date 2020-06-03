Глава ВТБ оценил уровень закредитованности россиян

Москва, 3 июня. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что уровень закредитованности населения РФ не является высоким.

Ранее Центральный банк России обнародовал обзор финансовой стабильности, в котором сообщалось, что к 1 апреля текущего года долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума в 10,9%. Уровень долговой нагрузки россиян показывает долю обязательных платежей по кредитам в располагаемых доходах граждан.

«Есть мировые критерии, по которым уровень закредитованности населения не является у нас высоким. Есть отдельная группа населения, но она достаточно узкая, где действительно уровень закредитованности слишком высок… Но эта группа не является определяющей», — пояснил Костин.

Он также добавил, что считает правильными меры ЦБ, которые направлены на ужесточение контроля за выдачей кредитов. При этом данные меры коснутся граждан с высоким уровнем закредитованности.