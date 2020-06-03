Астропсихолог рассказал о «взрывоопасных» отношениях Кудрявцевой с молодым супругом

Москва, 3 июня. Астропсихолог Александр Панфилов заявил, что отношения Леры Кудрявцевой с ее молодым мужем может испортить измена.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров являются одной из самых закрытых пар отечественного шоу-бизнеса. Они состоят в отношениях с 2013 года, но никогда не выносят на показ личную жизнь. Два года назад у них появилась дочь Мария. У телеведущей уже есть взрослый сын от первого брака, а для хоккеиста девочка стала первенцем. Супружескую пару не смущает значительная разница в возрасте. Кудрявцева старше избранника на 16 лет. Пара всячески дает понять, что они счастливы вместе.

Астропсихолог Александр Панфилов подтверждает, что Кудрявцева и Макаров являются практически идеальной парой. Но он отмечает, что их отношения «взрывоопасны». По его словам, психотип Макарова предусматривает тему измены и жертвенности, что может негативно сказаться на 49-летней телеведущей. Кудрявцева полностью доверяет возлюбленному и может тяжело переживать предательство или обман. При этом звездная пара еще не выносила громких ссор на публику.

Панфилов предупреждает Макарова, что если вдруг ему захочется обмануть жену, то ему стоит готовиться к последствиям. Астропсихолог подчеркивает, что хоккеисту вряд ли удастся провернуть «интрижку» за спиной у Кудрявцевой.

Ранее Лера Кудрявцева рассказывала о сложностях в воспитании дочери Марии. По ее словам, для ребенка она — плохой полицейский, а отец, хоккеист Игорь Макаров — хороший. Она говорит, что ее супруг готов потакать любым прихотям дочери.