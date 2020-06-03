Переписка турецкого наемника ПНС доказала причастность Карры к доставке боевиков из Сирии

Триполи, 3 июня. СМИ опубликовали переписку сирийского наемника, которая доказывает, что главарь бандформирования RADA, которое числится в составе «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Абд аль-Рауф Карра причастен к найму бойцов из Сирии.

Как сообщает агентство Akhbarlibya24, наемник, который ранее опубликовал видео с угрозами в адрес главнокомандующего ЛНА Халифы Хафтара и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, арестован. В его телефоне была обнаружена переписка с другим наемником, контакт которого подписан как «старший лейтенант Фаиз». Переписка доказывает, что Карра причастен к поиску и приему сирийских наемников в Ливии.

В разговоре один наемник спрашивает другого о выплатах со стороны группы «хаджи Карра» [хаджи — уважительное обращение], чтобы убедить второго, что все в порядке и идет согласно намеченному графику, а также что его зарплата может быть выслана его семье в городе Антакья.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в ролике наемник из бригады «Самарканд» приветствует президента Сирии Реджепа Эрдогана, демонстрируя турецкие ящики с оружием и боеприпасами. И обещает, что как только они расправятся с силами Халифы Хафтара, непременно займутся Египтом. Угрожает боевик лично президенту ас-Сиси.

Отметим, член комитета по коммуникациям и технологиям египетского парламента Юсуф Шазили подчеркнул ранее важность совместного заявления Египта, Греции, Кипра, ОАЭ и Франции. В совместном заявлении страны «пятерки» осудили агрессию Турции в Средиземном море, а также призвали турецкий истеблишмент прекратить интервенцию в Ливию и провокации против Кипра.

Ранее ФАН рассказывал о продолжающемся нарушении Турцией оружейного эмбарго ООН за счет контрабанды вооружений и боевой техники для боевиков так называемого ПНС Ливии. Помимо перевозки оружия турецкие власти активно пополняют ряды незаконных вооруженных формирований ПНС за счет переброски сирийских джихадистов из сирийского Идлиба. Многие из наемников являются членами запрещенных в России террористических организаций, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и прочих радикальных исламистских группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.