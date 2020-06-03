Молодая москвичка выбросила новорожденного малыша в помойное ведро

Москва, 3 июня. Медики спасли новорожденного ребенка в Москве, которого выбросила 20-летняя мать.

По данным «Пятого канала», девушка родила ребенка без медицинской, после чего выбросила младенца в помойное ведро. Прибывшие по вызову медики оказали первую помощь новорожденному, после чего он был госпитализирован. В настоящее время здоровью ребенка ничто не угрожает.

Данным инцидентом занимаются сотрудники полиции, которым предстоит установить, что побудило20-летнюю мать выбросить собственного ребенка.