Жена вышедшего из комы москвича рассказала о его реакции на «коронавирусный мир»

Москва, 3 июня. Жена москвича, впавшего в кому в начале марта, рассказала, что значит проснуться и не узнать мир, с ограничениями и запретами в условиях пандемии коронавируса.

Елена говорит, что когда мужчина был в сознании, то опасный вирус был еще очень далеко. По ее словам, они думали, что инфекция не выйдет за пределы Китая.

«Мы бы, наверное, тоже удивились и недоверчиво отнеслись. Так что он был очень удивлен, я бы даже сказала — шокирован такими вещами, которые произошли в таком полном объеме. Мы то с вами видели эту картину по-нарастающей, шаг за шагом», — рассказывает о впечатлениях мужа москвичка.

Женщина отмечает, что после выхода из комы ее мужа больше всего удивило то, что остановилась вся общественная жизнь.

«Все замерло — поездки за город, в кино, кафе, встречи с друзьями и близкими — довольно большой кусок жизни, который людям пришлось вырезать из своего повседневного быта», — говорит Елена.

Напомним, что 53-летний житель Москвы впал в кому после тяжелой операции в начале марта. Он очнулся спустя 5 недель и очень удивился, что родственникам нельзя находиться в отделении. В это время он был еще слаб, поэтому о масштабах распространения коронавируса ему говорить не стали. Однако в один момент мужчина самостоятельно обратился к нейрохирургу с просьбой рассказать о том, что сейчас происходит в мире. Доктор поведал ему о ситуации с коронавирусом, а также рассказал об ограничительных мерах в Москве. Вышедший из комы мужчина был шокирован.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович отмечала, что в последнее время в России наблюдается снижение индекса распространения коронавируса.