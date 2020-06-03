Сенаторы США готовят новые санкции против «Северного потока – 2»

Вашингтон, 3 июня. Американские сенаторы намерены представить законопроект по расширению санкций против газопровода «Северный поток – 2». Как сообщает агентство Bloomberg, предполагается, что санкции затронут страховые компании, связанные с проектом.

Одним из инициаторов этого законопроекта является сенатор Тед Круз. Он заявил, что «Северный поток – 2» является «критической угрозой национальной безопасности США».

Ранее сообщалось о том, что Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод «Северный поток» от норм газовой директивы Евросоюза на территории ФРГ сроком на 20 лет. Исключение из правил будет действовать на протяжении 20 лет, начиная с 12 декабря 2019 года, когда в связи с директивой в силу вступили изменения в немецкий закон об энергетике.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды нескольких стран, в том числе России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 километра, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.

Противниками «Северного потока — 2» выступают США, желающие посадить Европу на свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и ряд других стран.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен и будет реализован, сообщает телеканала RT.