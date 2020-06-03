Франция высказалась против возвращения к формату G8 с участием России

Париж, 3 июня. Власти Франции не видят предпосылок к возвращению к формату G8 с участием России, сообщил представитель Елисейского дворца.

Как передает Reuters, представитель дворца заявил, что в свое время были конкретные причины отказа от формата G8.

«В настоящее время мы не думаем, что ситуация изменилась, однако мы должны искать пути диалога с Россией», — добавил он.

Отметим, в минувший понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не поддерживает возвращение России в Группу семи по предложению президента США Дональда Трампа. На вопрос о том, примет ли он участие в G7, если придет президент России Владимир Путин, Трюдо не ответил, заявив, что до встречи будет еще «много дискуссий».

«Большая семерка» всегда была местом для откровенных бесед с союзниками и друзьями, которые многим делятся между собой. Это то, что я надеюсь и будет продолжаться», — заявил Трюдо.

Напомним, до 2014 года существовал формат G8. Однако в том году Запад ввел санкции против России из-за воссоединения с Крымом, которое прошло в полном соответствии с международными нормами, и начала гражданской войны на Украине. Хоть РФ и указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В субботу Трамп заявил, что отложит саммит G7, который он надеялся провести в следующем месяце, по крайней мере до сентября, и расширит список приглашенных, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

Глава Белого дома выразил мнение, что участие России в саммите G7, который пройдет в 2020 году в США, облегчило бы решение многих проблем, передавал RT. По его словам, приглашение Путина на саммит — «вопрос здравого смысла». Глава государства также обратил внимание на тот факт, что «половина встреч» «семерки» посвящена России, и в присутствии российского президента эти вопросы «было бы намного легче решить».