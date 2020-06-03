حصاد أخبار ليبيا ، 3 يونيو: وصل وفد حكومة الوفاق الوطني إلى موسكو ،تحدث المسماري عن تمركز الدولة الإسلامية في ليبيا

ليبيا ، 3 يونيو: وصل وفد من حكومة الوفاق الوطني إلى موسكو للتفاوض مع وزير الخارجية الروسي ،تحدث أحمد مسماري عن تشكيل مركز لداعش في جنوب ليبيا الذي أنشأه أردوغان.

أجرى وفد حكومة الوفاق الوطني و لافروف محادثات في موسكو

ناقش ممثلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع في البلاد.

تحدث المسماري عن بؤرة داعش في ليبيا التي أنشأها أردوغان.

تحدث اللواء أحمد المسماري ، المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي ، عن استئناف المفاوضات بصيغة "5 + 5" ، ومسار الاشتباكات ، وتمركز الدولة الإسلامية في جنوب البلاد ، والأهداف الأمريكية لخدمة مصالحهم الذاتية ، والعدوان التركي ، والتعاون مع روسيا.

كشفت الحادثة مع السجين في معيتيقة الذي فقد عينيه عن الوجه الحقيقي لمسلحي حكومة الوفاق الوطني

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يعتقد الشخصية العامة نيكولاي ستاريكوف أن الصحفيين ضحايا الفظائع التي ارتكبتها حكومة حكومة الوفاق الوطني يمكنهم بل ويجب عليهم التحدث علانية عن المشكلة لإجبار الأمم المتحدة على التصرف.

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