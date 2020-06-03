Политолог объяснил, зачем Лукашенко распустил свое правительство

Москва, 3 июня. Отставка правительства Белоруссии, произведенная президентом страны Александром Лукашенко, это не сенсация, а демонстративный жест в рамках предвыборной кампании государственного лидера. Такое мнение выразил политолог, эксперт фонда «Народная дипломатия» Кирилл Аверьянов-Минский.

«В Белоруссии выборы и эту отставку стоит рассматривать исключительно в данном контексте. Нужно что-то предъявить электорату, какое-то движение, какие-то новые надежды», — объяснил эксперт в комментарии телеканалу «360».

По мнению политолога, Лукашенко принял такое решение, чтобы «взбодрить белорусское общество перед выборами и внушить ему какие-то надежды».

Эксперт уверен, что ситуация в Белоруссии от отставки кабина «никак принципиально не изменится».

Ранее стало известно, что Лукашенко распустил правительство республики за два месяца до президентских выборов. Он заявил, что из кабмина должны быть направлены на другую работу только те политики, которые не справляются с объемом работы в период экономического кризиса. Конкретные имена при этом называть не стал.

Как пишет «Царьград», утром 3 июня белорусский лидер провел совещание, на котором рассуждал о новом составе кабинета министров. В узком кругу чиновников он объяснил, что его решение необходимо для народа, «чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства».

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Лукашенко пойдет на шестой президентский срок. Он управляет страной с 1994 года.