В Госдуме заявили, что «трезвые головы» объяснили Трампу важность «ядерного пакта» с РФ

Москва, 3 июня. Президент США Дональд Трамп был вынужден изменить свою позицию по ядерному соглашению с Россией, осознав масштабы данной проблемы. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее глава Белого дома заявил о готовности заключить ядерный пакт с Россией. Президент США отметил, что рассчитывает на подписание ядерного соглашения с российской стороной, так как его отсутствие может привести к «большим проблемам».

Чепа выразил уверенность, что в США есть «трезвые головы», которые смогли донести до Трампа необходимость ядерного соглашения между Вашингтоном и Москвой, передает Nation News.

«Я думаю, что грамотные специалисты в какой-то мере все же объяснили главе Белого дома, что может произойти, какие угрозы повлечет за собой отказ от продления договоренностей, к которым шли десятилетия. В одночасье все разрушить легко. Я думаю, в США есть трезвые головы, которые объясняют Трампу последствия», — пояснил он.

Стоит отметить, что в настоящее время между РФ и США действует договор СНВ-3. Данный документ регламентирует меры дальнейшее сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений. Договор прекращает свое действие в конце 2021 года. Москва регулярно заявляет о необходимости продления договора. Однако американская сторона настаивала, что к договору должен присоединиться Китай, а также включать в себя ряд систем вооружений, которые ранее не входили в соглашение.