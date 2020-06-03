Вассерман уверен, что Киеву бессмысленно ждать позитивных результатов от Саакашвили

Москва, 3 июня. Каких-либо результатов от главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили стране ждать не стоит, как и от любого другого человека, назначенного на этот пост. Об этом заявил политический консультант и публицист Анатолий Вассерман.

«Ждать на Украине положительных результатов чего бы то ни было совершенно бессмысленно. Единственное, что может помочь Украине, так это возвращение в состав России. А до тех пор, пока она используется в качестве антироссийского инструмента, дела в ней идут от плохого к худшему. Это доказано опытом всех историй многочисленных независимостей Украины от России», — цитирует известного эрудита Nation News.

По словам Вассермана, в данном вопросе личность Саакашвили не имеет никакого значения.

«Будь на его месте хоть Трамп, хоть Господь Бог, ничего бы не изменилось. Проблема в отделении Украины от остальной России. А Саакашвили поставили на должность заведомо безнадежную просто потому, что его никому не жалко», — резюмировал он.

Напомним, что на новую должность экс-губернатор Одесской области был определен в начале мая президентом Украины Владимиром Зеленским. Многие эксперты назвали его пост церемониальным и декоративным, заявив, что никаких реформ бывшему грузинскому лидеру провести не удастся, напоминает телеканал «360».

Сам глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины, вероятно, считает так же. Во время онлайн-встречи с предпринимателями Саакашвили послал «к черту» бизнесменов, которые хотят от него быстрых результатов на новой должности, а также предложил им самим «шевелить руками», чтобы ни в ком не разочаровываться.