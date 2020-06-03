Глава МЧС РФ будет лично контролировать ликвидацию аварии в Норильске

Москва, 3 июня. Глава МЧС России вылетает в район ЧС в Норильске, чтобы лично координировать ликвидацию последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Правительственная комиссия под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева решила ввести на режим чрезвычайной ситуации федерального уровня на территории городского округа Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Это предложение ранее поддержал президент России Владимир Путин

По данным МЧС, порядка 21 тысячи кубометров горюче-смазочных материалов разлилось на проезжую часть технологической дороги, далее — в ручей Далдыкан, впадающий в реку Далдыкан. Сообщается, что разлив топлива может достигнуть реки Амбарная, озера Пясино и Карского залива.

Зиничев считает, что собрать и утилизировать нефтепродукты надо в кратчайшие сроки. Как сообщили в МЧС России, сейчас подразделения ведомства выполняют комплекс мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации. На месте работает оперативная группа ведомства, оснащенная беспилотными авиационными системами для мониторинга развития ситуации. По полученным данным строятся ортофотопланы и модели развития обстановки.

От РСЧС работают порядка 190 человек, 4 июня авиация МЧС России доставит в район ЧС 100 человек Сибирского спасательного центра. В ведомстве уточнили, что подразделения РСЧС откачали более 100 тонн нефтепродуктов, провели заборы воды в реках Дальдыкан, Амбарная, озере Пясино. Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлечена авиация.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла разгерметизация резервуара и разлив дизельного топлива. Нефтепродукты проникли в грунт и воду.