В Швеции появилась «пожизненная» вакансия без рабочих обязанностей

Стокгольм, 3 июня. Шведские художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю открыли вакансию, на которой не нужно работать. Сотрудник должен только включать и выключать свет на станции Korsvägen в Гетеборге.

По данным шведских СМИ, на «пожизненную» вакансию подали заявку более 120 претендентов из разных стран мира. Художники готовы платить ежемесячно по 2,3 тысячи долларов.

Включать освещение на станции нужно в начале рабочего дня и выключать — в конце. В остальное время сотрудник может заниматься своими делами.

Организаторы арт-эксперимента готовы платить сотруднику в течение 120 лет, деньги на этот проект выделили власти Швеции. Работу может получить живущий в Гетеборге претендент или соискатель, который готов переехать.

Голдин и Сеннебю пообещали решить вопрос трудовой миграции, если должность достанется иностранцу. В любом случае, станцию Korsvägen еще не достроили. Планируется, что она заработает только в 2026 году.

Не исключено, что на создание этого эксперимента шведов вдохновил рассказ Александра Грина «Зеленая лампа», написанный в 1930 году. Эта история о двух богачах в Лондоне, которые ради шутки заставили несчастного сироту из Ирландии каждый вечер в определенное время включать лампу с зеленым абажуром.