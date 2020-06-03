Джума: Лавров с позиции силы обсудил освобождение россиян из тюрьмы в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров принял делегацию Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, встреча состоялась в Москве. Стороны обсудили важнейший вопрос — освобождение социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Журналист-международник Аббас Джума подчеркнул, что Москва поставила жесткое условие — сначала возвращение россиян, потом все остальное.

Участие в переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым принял заместитель председателя Президентского совета, заместитель председателя ПНС Ахмед Майтиг и глава МИД ПНС Мухаммед Сияла. Пресс-служба российского МИД сообщила, что Лавров акцентировал внимание на возможности возобновления двусторонней работы, выдвинув условие о скорейшем и безоговорочном освобождении Шугалея и Суэйфана. Министр также подчеркнул, что пребываение россиян в Тюрьме в Триполи — главное препятствие нормализации взаимодествия между сторонами.

Журналист-международник, спецкорр Федерального агентства новостей Аббас Джума отметил, что Лавров выдвинул представителям ПНС бескомпромиссное условие.

«Во-первых, отрадно видеть, что дело российских социологов не забыто и по-прежнему находится на контроле МИД РФ. Во-вторых, если переводить сказанное Лавровым с дипломатического языка на язык русский, это означает, что Россия поставила Триполи бескомпромиссное условие: «сначала вы возвращаете наших граждан, а только потом мы садимся за стол переговоров, ведем диалог, возвращаемся в Ливии и так далее». О чем это говорит? Это говорит о том, что Москву невозможно шантажировать. Россия — это мировая держава и она не ведет переговоров с террористами», — пояснил он.

По словам Джумы, Россия всегда готова сделать первый шаг и вести переговоры, но для этого нужно понимать, что диалог ведется с политиками.

«Однако РФ не недоговороспособна, и с серьезными политиками, с государствами мы всегда готовы вести диалог. Мы всегда готовы сделать первыми шаг навстречу, что и было продемонстрировано Лавровым. Теперь мы просто ждем ответа. Мы должны понимать, что разговариваем с политиками, разговариваем с людьми, представляющими интересы ливийского народа, с людьми, которые контролируют ситуацию внутри страны. С такими людьми мы готовы вести диалог, даже если мы с ними не согласны», — добавил журналист.

В завершение он отметил, что в деле похищенных россиян наконец появилась надежда.