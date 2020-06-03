Турция отправляет комплексы ЗРК Atilgan в Сирию, чтобы возобновить конфликт в Идлибе

Турция планирует возобновление конфликта с правительственными силами Сирии в Идлибе, активно насыщая регион своим вооружением. Востоковед Андрей Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, какие цели преследует Анкара, поставляя в САР ЗРК Atilgan.

Угроза эскалации напряженности

Координатор по обороне и безопасности Института стратегического мышления, полковник Вооруженных сил Турции в отставке Митхат Ышик заявил, что высока вероятность возобновления конфликта в сирийском Идлибе уже летом этого года.

Как говорит Ышик, Анкара сейчас активно отправляет вооружение на северо-запад Сирии, поскольку турецкое руководство считает вероятным возобновление военного конфликта с сирийскими правительственными силами.

По мнению турецкого военного в отставке, открытие трассы М-4 «Латакия — Алеппо» не решило проблемы на северо-западе Сирии, а только увеличило напряжение. Дело в том, что протурецкие боевики активизировались и начали мешать соблюдению договоренностей по Идлибу между Россией и Турцией, достигнутых в марте этого года.

Поставки турецкой военной техники в Идлиб

Федеральное агентство новостей неоднократно публиковало доказательства поставок турецкой бронетехники в Идлиб. Среди вооружения, которое, в том числе доставалось и подконтрольным Анкаре боевикам, были замечены бронетранспортеры, артиллерия и даже танки. Однако в последнее время Турция активно отправляет на северо-запад Сирии свои зенитно-ракетные комплексы.

Согласно имеющимся данным, вчера Турция доставила в Идлиб ЗРК ближнего радиуса действия под названием Atilgan. Будучи построенной на платформе американского бронетранспортера М113A2, данный ЗРК является наиболее современным в турецком арсенале. Чем же объясняется решение турецкого руководства поставлять такую военную технику в Сирию?

geolocation of an Atılgan air defense system near Kafr Lusin https://t.co/Zs9DincYoT https://t.co/fECJ8tNAOl pic.twitter.com/HYic30a7HL — Samir (@obretix) June 2, 2020

Чтобы это понять, необходимо взглянуть на тот факт, что поставки этих ЗРК в Идлиб были зафиксированы еще в конце февраля.

Турция начала перебрасывать данные системы в Сирию после того, как при наступлении боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ), авиация ВКС РФ нанесла удар по террористам, однако в результате пострадали и турецкие военнослужащие, оказавшиеся в рядах боевиков. Чтобы не допустить повторения, Анкара и начала поставку ЗРК для создания видимости угрозы.

К переходу на Кафр Лусин подошел конвой, в составе которого замечен ЗРК ATILGAN, оснащенный ракетами типа Stinger.https://t.co/0KciPBHLAp pic.twitter.com/ptUIgYtwmD — Inspire (@Inspire95966329) February 22, 2020

Сегодня, в условиях перспективы возобновления Анкарой конфликта в Идлибе, усиление воздушной обороны видится вполне логичным шагом.

Востоковед, публицист Андрей Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, как следует рассматривать текущие действия Анкары в Идлибе.

Попытка давления

Как говорит эксперт, отправка ЗРК Atilgan связана в первую очередь с желанием Анкары сдержать сирийскую авиацию. Однако в этом прослеживается и попытка давления на Россию, которая помогает Дамаску бороться с боевиками.

«Турция понимает, что Москва однозначно продолжит вести борьбу с боевиками, находящимися в Идлибе. Поэтому подобные турецкие ЗРК в Идлибе можно рассматривать как попытку показать угрозу российской авиации. Однако Анкара постарается избежать любого прямого столкновения с российскими силами, поскольку осознает экономические и политические потери. Важным моментом в поставке комплексов ЗРК в Идлиб является также то, что Турция активно использует в своих операциях беспилотные летательные аппараты, причем не только разведывательные, но и ударные. Комплексы ЗРК должны осложнить работу их БПЛА», — говорит Андрей Онтиков.

Потеря влияния

По словам собеседника ФАН, чем дальше продвигается Сирийская Арабская Армия (САА) в Идлибе, тем больше официальный Дамаск накапливает противоречий с Турцией. Мы видим, что достигнутые в марте договоренности между Анкарой и Москвой отражали в большей степени положение на поле боя. Тогда турки были вынуждены пойти на уступки, потеряв контроль над трассой М5 «Дамаск — Алеппо».

«Продолжение зачистки Идлиба от вооруженных группировок, безусловно, не понравится Турции. Она не готова терять контроль ни над территорией, где мы уже наблюдаем туркизацию населения, ни над подконтрольными боевиками из различных бандформирований. Если Сирия ликвидирует этих боевиков, сразу же встанет вопрос об уходе Турции из северо-западных провинций САР. Поэтому эскалация ситуации в этом регионе со стороны турок действительно возможна», — заключает востоковед.

1 Организация запрещена на территории РФ.