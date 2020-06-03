Кадыров назвал слухи о «чипизации» жителей Чечни ложью и провокацией

Грозный, 3 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке вышек 5G в республике и призвал не верить в «чипизацию» для управления людьми.

«Это слухи, ложь и провокация. Никаких вышек в Чечне нет, никто не собирается их устанавливать, да и возможности такой нет. Если бы сделали, я бы с удовольствием это поддержал, это новая технология, которая улучшает качество и скорость Интернета», — сказал он в прямом эфире в Instagram.

Кадыров отметил, что говорить об установке упомянутых вышек преждевременно еще и потому, что в регионе не полностью охвачено 4G, в связи с чем местные дети не могут полноценно дистанционно заниматься из-за неудовлетворительного качества связи.

Он также напомнил, что из-за подобных провокационных слухов и повреждения вышки в соседних республиках начались сбои со связью.

«Теперь жалуются, что нет связи, я бы первый согласился на 5G, если б у нас это сделали», — признался глава Чечни.

Кадыров уточнил, что техника, замеченная жителями некоторых населенных пунктов Чечни, на деле принадлежит «Грознефтегазу», который занимается геологической разведкой и бурением скважин.

Руководитель республики заверил, что против чипизации он выступил бы первым, если бы такая угроза действительно существовала. По его словам, «лучше умереть, чем смириться с этим».

Связанная с чипизацией паника началась в Чечне после того, как в соцсетях распространилась информация, что в республику якобы прибыла техника для установки вышек 5G. В растиражированной аудиозаписи женщина жаловалась на плохое самочувствие, списывая его на новые технологии.