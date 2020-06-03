Эксперты считают, что ЧП в Норильске может иметь серьезные последствия для губернатора

Попытка скрыть факт разлива более 20 тонн нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске привела к увеличению экономического и экологического ущерба. Это может иметь и серьезные последствия для губернатора Красноярского края. К такими выводам пришли эксперты, которые прокомментировали ситуацию в интервью Федеральному агентству новостей.

Напомним, катастрофа на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара в окружающую среду попала примерно 21 тонна нефтепродуктов. Губернатор Красноярского края Александр Усс узнал об аварии из соцсетей спустя двое суток. Данная ситуация вызвала резкую критику президента Владимира Путина. 3 июня в Норильске был введен режим ЧС.

«Мы видим, что система информирования федеральной власти дала сбой. Но я бы не стал торопиться с выводами, кто виновен в этой ситуации. Это могут быть и региональные, и муниципальные власти, и, собственно, руководство ТЭЦ. Давайте подождем результатов следствия», — заявил в интервью Федеральному агентству новостей политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его мнению, из-за того, что было потеряно время, последствия разлива стали более серьезными. Это привело к увеличению экономических потерь и экологического ущерба.

«Данная ситуация — наглядный пример, к чему может привести желание избежать ответственности, боязнь принимать решения или откровенный саботаж. И тут чиновникам, пользующимся такого рода приемами, надо задуматься», — считает собеседник ФАН.

Политолог также обратил внимание на тот факт, что губернатор Красноярского края узнал об аварии из соцсетей.

«Конечно, это неправильно для чиновника такого уровня. Ему должны докладывать подчиненные в режиме онлайн. Однако характерно, что сегодня практически невозможно скрыть серьезные аварии», — отметил Шаповалов.

По его словам, благодаря Интернету мир становится более прозрачным.

«Ошибки или преступления, повлекшие серьезные последствия, скрыть практически невозможно. И зря некоторые чиновники и менеджеры этого еще не поняли», — резюмировал собеседник ФАН.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что ситуация, когда региональные власти пытаются скрыть последствия техногенных катастроф, не редкость.

«Региональные власти нередко пытаются скрыть последствия аварий и экологических катастроф на своей территории или убедить федеральную власть, что масштаб произошедшего не столь значительный», — заявил Константин Симонов в интервью ФАН.

По его мнению, в данном случае последствия могут быть весьма серьезными не только для экологии Красноярского края, но и для его губернатора. В этом регионе уже возникали «угольные истории», бросавшие тень на репутацию Усса.

Вместе с тем, считает эксперт, риски разлива топлива полностью исключить невозможно.

«Тем более, что, к сожалению, не так редко нарушаются правила хранения нефтепродуктов, в том числе на ТЭЦ», — резюмировал собеседник ФАН.

На совещании 3 июня, посвященном ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске, Владимира Путина возмутила запоздалая реакция властей Красноярского края на ЧП. А также тот факт, что руководство региона узнало о чрезвычайном происшествии из социальных сетей.