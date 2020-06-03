Автомобили армии США преследовали военную колонну РФ при патрулировании в Сирии

Хасака, 3 июня. Очередной инцидент с участием российских и американских военных произошел в сирийской провинции Хасака: группа автомобилей армии США преследовала российскую колонну подразделений военной полиции, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в среду на северо-востоке провинции Хасака. Во время следования в населенный пункт Каср эд-Диб при патрулировании трассы М4, связывающей Алеппо и Латакию, в тыл российской военной колонны пристроилась большая группа автомобилей армии США. Некоторое время американские автомобили следовали за колонной.

После непродолжительного преследования, российские военнослужащие приняли решение остановить американскую колонну, чтобы выяснить причину. Те внятных объяснений своим действиям дать не смогли. После того, как представителям международной коалиции объяснили неправильность их поведения, военнослужащие прекратили преследование российских подразделений, автомобили остались на месте блокирования.

Военнослужащие РФ продолжили движение по заранее подготовленному маршруту, сейчас они находятся в Каср эд-Дибе.