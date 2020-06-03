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Евросоюз попытался объяснить на заседании СБ ООН, зачем нужна миссия IRINI

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Евросоюз попытался объяснить на заседании СБ ООН, зачем нужна миссия IRINI

Представители Евросоюза на заседании Совета Безопасности ООН попытались объяснить, зачем нужно продлить миссию IRINI, которая призвана обеспечивать исполнение оружейного эмбарго в отношении Ливии. Россия выразила обеспокоенность, что миротворцы могут обслуживать интересы боевиков Правительства национального согласия (ПНС). Продолжающиеся поставки турецкого вооружения боевикам ПНС и эпизод с блокировкой нефтяного танкера в Тобруке говорят о том, что операция утратила непредвзятое отношение к внутриливийскому кризису и поддерживает лишь одну сторону конфликта.

Во вторник, 2 июня 2020 года, состоялась видеоконференция Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Одним из поднятых вопросов, обсуждаемых на заседании, стала миссия IRINI. Ее основной целью является обеспечение реализации оружейного эмбарго Организации в отношении Ливии. Сомнения по поводу необходимости продолжения данной операции после 10 июня возникли только у одной стороны — российской. Москва выразила обеспокоенность по поводу аффилированности миротворцев в отношении утратившего легитимность Правительства национального согласия (ПНС).

Евросоюз попытался объяснить на заседании СБ ООН, зачем нужна миссия IRINI

Россия сомневается по поводу продления разрешения на проведение операции, поскольку Турция продолжает поставлять в Ливию не только живую силу, но и военную технику, что является прямым нарушением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. В то же время, 22 мая 2020 года французский военный фрегат перехватил нефтяной танкер близ Тобрука, где заседает Восточное Правительство Ливии. Данный эпизод свидетельствует о том, что ЕС не сохраняет нейтральную позицию в ливийском конфликте, а действия участников миссии IRINI напоминают экономическую блокаду, которая обслуживает интересы ПНС.

Представители ЕС попытались настоять на продлении полномочий миротворцев, объяснив ее необходимость контролем за соблюдением эмбарго ООН, а также подчеркнули, что лишь одного члена Совета Безопасности Организации настораживают озвученные выше нюансы — Россию. Голосование по вопросу продления или завершения операции состоится 9 июня 2020 года.

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