Представители Евросоюза на заседании Совета Безопасности ООН попытались объяснить, зачем нужно продлить миссию IRINI, которая призвана обеспечивать исполнение оружейного эмбарго в отношении Ливии. Россия выразила обеспокоенность, что миротворцы могут обслуживать интересы боевиков Правительства национального согласия (ПНС). Продолжающиеся поставки турецкого вооружения боевикам ПНС и эпизод с блокировкой нефтяного танкера в Тобруке говорят о том, что операция утратила непредвзятое отношение к внутриливийскому кризису и поддерживает лишь одну сторону конфликта.

Во вторник, 2 июня 2020 года, состоялась видеоконференция Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Одним из поднятых вопросов, обсуждаемых на заседании, стала миссия IRINI. Ее основной целью является обеспечение реализации оружейного эмбарго Организации в отношении Ливии. Сомнения по поводу необходимости продолжения данной операции после 10 июня возникли только у одной стороны — российской. Москва выразила обеспокоенность по поводу аффилированности миротворцев в отношении утратившего легитимность Правительства национального согласия (ПНС).

Россия сомневается по поводу продления разрешения на проведение операции, поскольку Турция продолжает поставлять в Ливию не только живую силу, но и военную технику, что является прямым нарушением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. В то же время, 22 мая 2020 года французский военный фрегат перехватил нефтяной танкер близ Тобрука, где заседает Восточное Правительство Ливии. Данный эпизод свидетельствует о том, что ЕС не сохраняет нейтральную позицию в ливийском конфликте, а действия участников миссии IRINI напоминают экономическую блокаду, которая обслуживает интересы ПНС.

Представители ЕС попытались настоять на продлении полномочий миротворцев, объяснив ее необходимость контролем за соблюдением эмбарго ООН, а также подчеркнули, что лишь одного члена Совета Безопасности Организации настораживают озвученные выше нюансы — Россию. Голосование по вопросу продления или завершения операции состоится 9 июня 2020 года.