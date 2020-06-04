Американцы признались в любви к русскому борщу. ФАН-ТВ

Айк Газарян — хозяин русского ресторана Pushkin, расположенного в Сан-Диего. Недавно мужчине пришлось буквально с оружием в руках отстаивать свой бизнес. Протесты, охватившие 140 городов США, не обошли стороной и Калифорнию, поэтому погромщики всерьез угрожали заведению, названному в честь русского поэта.

К счастью, мародеры Pushkin все-таки не тронули: владелец отправил сотрудников заведения по домам и позвонил своим друзьям, которые пришли с разрешенным в Америке личным оружием и встали на защиту ресторана.

«Было несколько людей, по пять-шесть человек, которые прибежали и хотели сломать окна нашим соседям, и нам тоже. Они нас не видели, но в этот момент мы выбежали быстро с ружьями, и ребята разбежались в разные стороны. То есть была попытка, но она не увенчалась успехом у них», — рассказал Айк Газарян.

Решение защищать свой бизнес таким способом нашло поддержку у многих демонстрантов, которые вышли в тот день на улицы.

«Люди, которые проходили, протестовали, когда они видели, как мы защищали наш бизнес, многие из них подходили к нам и давали «пять». Говорили: «Молодцы, ребята, вы защищаете свой бизнес». Потому что не все из них были мародеры», — замечает Газарян.

По словам ресторатора, даже его друг-полицейский похвалил эту идею, поскольку из-за массовых беспорядков правоохранители просто не успевают реагировать на все вызовы.

«У меня есть друг-полицейский в Сан-Диего. Он на следующий день пришел, и с нами провел где-то часа три-четыре. Он очень позитивно отнесся, знал прекрасно, что у нас есть оружие. Он сказал, что удивлен, что многие другие бизнесы не делают то же самое», — говорит владелец заведения.

Примечательно, что фото обороны ресторана быстро завирусилось в Сети. Возможно, причиной стала подпись: «Русская мафия обороняется в полную силу». 10 защитников «Пушкина» отнеслись к внезапной популярности с юмором и опубликовали в Instagram ответный пост: «Не мафия, мы просто любим борщ!».