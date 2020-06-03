Профессор МГИМО объяснил, почему США не считают Европу надежным союзником

Санкт-Петербург, 3 июня. Власти США осознают, что Евросоюз не является для них надежным военным союзником. Об этом заявил заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

По его словам, не стоит переоценивать вооруженные силы стран НАТО, так как вторжение в Ливию продемонстрировало низкую эффективность европейских союзников США.

«США и НАТО надо разделять, нельзя их складывать в одну кучу. Если посмотреть военные кампании, особенно в Ливии 2011 года, видно, что европейские союзники провалились. Тогда перед ними встала дилемма – как управлять конфликтом, ни ракет, ни запасов, общественное мнение давит, ресурсы кончаются. Давно стало ясно, что Европа провисает, не является надежным союзником для США», — сказал Данилов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Он также добавил, что России есть чем ответить в случае военной угрозы со стороны США.

«Конечно, нам есть что противопоставить, например, F-35. Вопрос о том, у кого больше или меньше – крупномасштабный конфликт пока не рассматривается как потенциально возможный, я подчеркну. С другой стороны – тут речь не будет идти о характеристиках самолетов, а о ядерном оружии», — пояснил Данилов.

По его словам, между Россией и США существует военный паритет, несмотря на разные экономических возможности Москвы и Вашингтона.

«Чтобы говорить о том, что у нас меньше экономических возможности, а есть военный паритет — надо по-разному рассматривать ситуацию. Например, уровень ценообразования на военную продукцию, кредитование и многие другие моменты», — отметил эксперт.

Кроме того, Данилов объяснил, почему российская сторона сохраняет нейтралитет в конфликте Израиля и Сирии, отметив, что оба государства являются партнерами России.