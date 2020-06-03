Космонавты оценили идею выпускать в России лифты с голосом Гагарина

Москва, 3 июня. Известные российские космонавты отреагировали на новость о выпуске Роскосмосом лифтов с голосом Юрия Гагарина.

Движение лифта будет начинаться с фразы «Поехали», затем включится музыка. На заводе Роскосмоса планируют выпускать по 50 лифтов в месяц уже к концу этого года.

«Можно лишний раз напомнить о нашем замечательном соотечественнике», — сказал космонавт Юрий Усачев, его слова передает издание «Взгляд».

По мнению Усачева, слышать голос Гагарина в лифе намного лучше, чем механический голос неизвестной женщины. У пользователей лифта сразу появится приятная ассоциация с первым человеком в космосе.

С ним согласен летчик-космонавт Андрей Борисенко. Он подчеркнул, что в России есть необходимые для этого проекта технологии.

В 2019 году анонсировали проект Vera Voice по синтезу голосов знаменитостей. По некоторым данным, эту программу будут использовать для синтеза голоса Гагарина.

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил по-английски предпринимателя Илона Маска с успешным полетом корабля Crew Dragon к МКС. После чего Маск ответил Рогозину по-русски.