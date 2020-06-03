«Новая газета» и либертарианец Светов разругались из-за слова russian

Москва, 3 июня. Кампания RussianLivesMatter против «полицейского беспредела» спровоцировала очередной конфликт в российской оппозиции. На этот раз разругались либертарианец Михаил Светов и редакция «Новой газеты».

Политическое движение «Гражданское общество», одним из руководителей которого является член Федерального комитета «Либертарианской партии России» Светов, ранее запустило кампанию в знак солидарности с погибшим жителем Екатеринбурга, оказавшим вооруженное сопротивление полиции.

Хэштег #RussianLivesMatter («жизни русских имеют значение») был выбран по аналогии с зарубежным #BlackLivesMatter. Под таким лозунгом выступают протестующие в США, устроившие беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жестком задержании. Либералы не смогли пройти мимо резонансного случая и вышли на пикеты.

«Новая газета» опубликовала материал, в котором рассказала об акции. Однако решила поставить акцент не на смерти жителя Екатеринбурга и на сути кампании, а на слове russian.

В Twiiter издания появилось пояснение к статье, где редакция уточнила, что английское слово нужно понимать именно как «россияне», а не как «русские». Иначе — «поддержка националистической риторики Михаила Светова», который запустил хэштег.

Светов не смог оставить такой пост без ответа и развернул дискуссию. Либертарианец объяснил, что слово «россияне» на английский язык толком и не перевести, а вот «русские» — устоявшееся обозначение для граждан России. Светов обратил внимание, что называть себя так не стеснялись такие великие люди, как Александр Пушкин, и Владимир Даль, а вот «Новая газета» в одном ряду с ними стоять не хочет.

Либертарианец также заявил о лицемерии тех, кто не считает равнозначными слова «русский» и «россиянин», предпочитая общаться по-английски.

Как констатировало Nation News, даже в западнике-либертарианце затянувшийся в Европе карантин смог пробудить тоску по родине. А «Новая газета» своими оправданиями заставила Светова публично гордиться принадлежностью к русским, пусть и из чувства противоречия.

Примечательно, что «Новая газета», известная своими скандальными материалами, приветствует и поэта Дмитрия Быкова, который не стыдится звания русофоба, и помилованного террориста Олега Сенцова — он и вовсе называл родной крымский город Симферополь «захваченным врагами».

Кроме того, либеральное издание любит заявлять, что использование русского языка как основного вовсе не делает граждан других стран близкими к России. Для него национализм в РФ — нечто «кошмарное», а вот в Белоруссии — движение молодых прогрессивных интеллектуалов.

В свое время «Новая газета» встала на защиту филолога Гасана Гусейнова, назвавшего русский язык «клоачным». Это, однако, не помешало ему иметь звание профессора русской филологии во ВШЭ.

При этом слово «русский», когда нужно сказать о гражданине России, «Новая газета» использует. Но только тогда, когда говорит о преступлениях, в которых их подозревают США. Так либеральное издание хочет показать, что не одобряет тех, кто угрожает нацбезопасности Штатов.

На фоне перечисленного обвинение в адрес Светова выглядит более чем смешным. Изданию не важно, что он защищает те же ценности и тоже заступается за арестованных активистов.

Заметим, что оппозиция при копировании лозунга, ставшего причиной конфликта между Световым и «Новой газетой», забыла о смысле и контексте. В США проблема расовой неприязни, дискриминации существует уже давно. В России же оппозиция не апеллирует к какому-либо длящемуся расовому конфликту или иной проблеме, затрагивающей обширные слои общества. В итоге социальный процесс из США пытаются скопировать и использовать как политтехнологию.