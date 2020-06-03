Минприроды РФ призвало компании составить адекватный план ликвидации разливов нефти

Москва, 3 июня. Российские компании должны составить адекватный план по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и иметь достаточное финансовое обеспечение. Об этом министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил после инцидента на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кобылкин призвал компании провести инвентаризацию имеющейся промышленной инфраструктуры в Арктической зоне. Также, по его мнению, стоит в кратчайшие сроки принять законопроект, направленный на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на суше.

Это проект федерального закона «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». По этому документу все компании должны утвердить план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Это возможно при наличии заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений. Кроме того, компании должны быть финансово готовы к ликвидации подобных аварий.

В пресс-службе Минприроды РФ уточнили, что аналогичные меры уже действуют в отношении морских территорий.

Напомним, разлив топлива в Норильске в МЧС оценили, как ЧС федерального характера, а глава Минприроды назвал ситуацию очень тяжелой. Известно, что в результате инцидента в Норильске в грунт и водные объекты попали тысячи тонн нефтепродуктов.