Эксперт уверен, что США создают в Польше и Прибалтике условия для переброски своих войск

Санкт-Петербург, 3 июня. США создают в Польше и странах Прибалтики условия для быстрой переброски своих войск. Об этом рассказал директор Центра исследований стран Балтийского региона БФУ имени Канта Юрий Зверев.

В ходе онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот», посвященного обсуждению военной активности США и НАТО, Зверев представил презентацию, в которой детально объяснил, как происходит наращивание боевого потенциала Вашингтона и его союзников у западных рубежей России.

Эксперт отметил: несмотря на пандемию, Североатлантический альянс продолжает активность в Польше и Прибалтике.

«В июне пройдет несколько учений Allied Spirit XI, которые непосредственно связаны с более масштабным этапом Defender Europe 20. Общее количество [участников] должно было составить 37 тысяч человек. 1 июня началось крупное учение «Анаконда-20», которое проводят ВС Польши. Учения в том числе возле Калининградской области. С 7 по 16 июня в Балтийском море пройдет учение НАТО Baltops-2020. <…> И все эти учения проходят на фоне того, как в Польше и странах Прибалтики развернуты подразделения НАТО и американских бригад», — пояснил он.

По словам Зверева, в Европе находятся две бронетанковых и одна вертолетная бригады, которые периодически появляются рядом с российскими границами. На деньги НАТО в Польше строится место для техники, которое будет действовать на постоянной основе.

Кроме того, в Старом свете увеличилось количество самолетов США. На авиабазах в Польше и Прибалтике бывают американские истребители пятого поколения F-22. В понедельник, 1 июня, упоминался пролет сверхзвукового стратегического бомбардировщика B-1B над странами Европы. Он приблизился к границам Калининградской области на расстояние десяти километров. В Европе также будут развернуты бомбы B61-12.

«Увеличение точности их эквивалентно кратному увеличению мощности. Посол США в Польше допустил переброску ядерного оружия из Германии в Польшу, это станет нарушением и может положить начало новому карибскому кризису», — заметил эксперт.

Зверев уверен, что все это свидетельствует о наращивании войск США в Польше и странах Прибалтики.