В ОП РФ объяснили, кого не допустят к наблюдению за голосованием по конституции

Общественная палата формирует пул наблюдателей за голосованием по поправкам к конституции, однако к данной инициативе не смогут присоединиться представители структур-инагентов, экстремистских организаций, а также лица, занимающие государственные посты, заявили Федеральному агентству новостей в ОП РФ.

«Мы принимаем заявки от самых разных кандидатов в наблюдатели, — рассказал глава рабочей группы по общественному контролю за голосованием ОП РФ Максим Григорьев. — Любой гражданин России, достигший восемнадцатилетнего возраста, в соответствии с положением Общественной палаты, индивидуально может направить нам документы и выдвинуть сам себя кандидатом в наблюдатели».

По его словам, региональные Общественные палаты, общественные организации, творческие союзы, политические партии тоже могут предложить список наблюдателей. Важное условие — гражданин должен постоянно проживать на территории соответствующего субъекта РФ.

Григорьев пояснил, что члены Общественной палаты нового состава, который станет известен до 19 июня, также могут принять участие в наблюдении за голосованием по поправкам в конституцию.

«Желающие, конечно, будут участвовать в наблюдении. Кто захочет — нет проблем. Это касается и региональных общественных палат: они имеют право направлять наблюдателей, все 85 регионов, наравне с федеральной Общественной палатой РФ», — объяснил собеседник ФАН.

Григорьев обратил внимание на то, что формирование пула наблюдателей регламентировано опубликованным на сайте ОП РФ документом. В Положении подробно описывается, кто и как может подать в Общественную палату РФ либо региональную ОП пакет документов для участия в наблюдении.

Случаев, когда рабочая группа будет вынуждена отказать кандидату, немного, но они есть, уточнил Максим Григорьев. Так, не будет допущено к наблюдению на участки для голосования лицо, признанное судом недееспособными или содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. Кроме того, в Положении заложены ограничения, направленные на пресечение возможного иностранного вмешательства в голосование.

«Не могут вносить в федеральную и региональную Общественную палату предложения о назначении наблюдателей иностранные или международные организации, а также их российские представительства и филиалы; [ … ] общественные объединения, иные некоммерческие организации, признанные в установленном порядке структурами, выполняющими функции иностранного агента; [ … ] физические лица, признанные в установленном порядке СМИ, выполняющими функции иностранного агента», — говорится в документе.

Также своих наблюдателей не могут выдвинуть организации, деятельность которых была в судебном порядке признана экстремистской, уточнил Григорьев.

Помимо этого, согласно Положению, наблюдателями не могут быть лица, замещающие госдолжности в органах исполнительной власти, главы местных администраций, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов избиркомов, полномочия которых были приостановлены.

По итогам рассмотрения кандидатуры, в случае положительного решения, наблюдатель будет направлен в одну из избирательных комиссий.

Напомним, внести поправки к конституции президент Владимир Путин предложил в январе этого года в ходе послания Федеральному собранию. Голосование назначили на 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было принято решение перенести его.

1 июня глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с главой государства предложила провести голосование 1 июля. Путин поддержал эту идею, отметив, что с юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной. Указ о проведении всероссийского голосования 1 июля был подписан президентом в тот же день. Свое право проголосовать за поправки к конституции россияне смогут реализовать с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии коронавируса. Последний день голосования станет выходным.