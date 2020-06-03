Дознавательницу из Уфы шокировал оправдательный приговор экс-полицейским

Уфа, 3 июня. Девушка из Уфы, ставшая жертвой изнасилования, была шокирована оправдательным приговором для двух фигурантов уголовного дела, заявила ее адвокат Ирина Валеева.

Дознавательница плохо восприняла новость о том, что Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева оправдали. При этом клиентка Валеевой настаивает на виновности трех бывших полицейских.

Она заявляет, что наказание должны понести все. По словам правозащитницы, она планирует подать жалобу на решение Верховного суда Башкирии, передает телеканал «360».

Валеева напомнила, что в декабре 2019 года суд первой инстанции обвинил всех троих фигурантов в совершении преступления сексуального характера. Их приговорили к реальным срокам, однако Верховный суд отменил это решение.

Фигуранту Павлу Яромчуку сократили срок с шести до четырех лет лишения свободы, остальных отпустили в зале суда. При этом адвокат Яромчука планирует направить кассационную жалобу. Бывший полицейский отрицает свои вину и тоже хочет выйти на свободу.