Пользователь Reddit рассказал подробности о «руке России» на протестах в США

Москва, 3 июня. Пользователь американского сайта Reddit рассказал подробности о таинственном полицейском c татуировкой «Россия». Копа сфотографировали во время протестов в Хьюстоне. Снимок «руки Москвы» вызвал бурную реакцию в Сети.

«Я знаю офицера на фотографии лично, и это прекрасно отражает его позицию. Вы никогда не встретите более приятного парня, который к тому же является абсолютным сорвиголовой», — заявил пользователь в комментариях под этим фото.

Мужчина подчеркнул, что доверил бы этому полицейскому свою жизнь и жизни своих родственников;

В ответ еще один участник обсуждения попросил передать полицейскому, что «почти все восхищаются его рукавом, и небольшая параноидальная группа считает, что он русский агент»

«Он посмеется над этим», — парировал юзер, называющий себя другом полицейского.

Как отмечает «ПолитРоссия», другие жители США в многочисленных комментариях на Reddit выстраивали самые разные теории о том, кто же такой этот коп, и почему у него «русские татуировки».

В частности, была выдвинута гипотеза, что полицейский с татуировкой «Россия» русского происхождения.

«Может, ему нравится Россия. Или он секретный агент, направленный сюда Владимиром Путиным, чтобы гарантировать победу Дональда Трампа на выборах», — ломали голову комментаторы.

Как сообщалось ранее, на фото, опубликованном на сайте Reddit, можно видеть нескольких правоохранителей из Хьюстона, которые решили поддержать протестующих против полицейского произвола в США. У одного из копов на плече видна татуировка «Россия». Снимок обсуждали и в Рунете. Пользователей это очень насмешило. Один из микроблогеров со смехом написал в своем Twitter, что американцам еще повезло, что они не видели другую руку полицейского.