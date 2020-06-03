Сирия, 3 июня. В Идлибе на мине подорвались двое фермеров. В Алеппо при перестрелке между протурецкими группировками погиб мирный житель. ВС США в очередной раз попытались сорвать патрулирование военной полиции ВС РФ в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков на юге Идлиба и открыли ответный огонь по опорным пунктам группировки.

ВС Турции и союзные силы: предотвратили теракт на севере Хасаки.

«Сирийская национальная армия» (СНА): застрелила в Алеппо мирного жителя.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке бомбы в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по позициям правительственный войск на юге провинции Идлиб.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились двух боевиков при подрыве СВУ в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: попыталась сорвать патрулирование военной полиции ВС РФ на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб продолжаются столкновения между членами военной полиции «Сирийской национальной армии» и боевиками. Согласно сообщению агентства Baladi News, в ходе перестрелки, устроенной боевиками в жилом квартале города, был смертельно ранен мирный житель. Убитый мужчина являлся уроженцем города Абу-Кемаль и приехал в Алеппо на заработки. Напомним, что конфликт между группировками обострился после того, как сегодня утром сотрудники полиции СНА арестовали женщину, подозреваемую в связи с террористами «Исламского государства», что вылилось в беспорядки у штаб-квартиры полиции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько боевиков «Демократических сил Сирии» получили ранения в результате срабатывания СВУ рядом с их автомобилем. Как передает портал Aleppo AMC, инцидент произошел рядом с больницей Аль-Амаль в городе Дибан. Предполагается, что бомба была установлена террористами «Исламского государства». Напомним, что несколькими днями ранее боевики провели серию рейдов с обысками в домах у местных жителей в Дибане и поселке Ас-Суса, арестовав несколько человек, которым предъявили обвинения в организации терактов и пособничестве «Исламского государству». Однако, кампания рейдов, проведенных на востоке провинции при поддержке сил международной коалиции, не сказалась на числе вылазок «спящих ячеек» в зоны контроля SDF.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжаются столкновения у предгорий Джебель аз-Завия. По информации порталаMasar Press Net, сирийские военнослужащие ведут огонь из тяжелой артиллерии по окрестностям деревень Аль-Бара и Кансафра, где укрываются отряды боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Источник в сети Twitter @silkroadsy указывает, что из-за вылазок террористов, которые провоцируют правительственные войска на ответные боевые действия, местные жители покидают район.

Как передает агентство Step News, у деревне Аль-Арбейн двое мирных жителей подорвались на мине, оставшейся после боевиков. Оба мужчины скончались от полученных ран и ожогов.

Провинция Хасака

Как сообщает агентство Step News, у поселка Тель-Тамр днем был замечен конвой военной полиции ВС РФ, проводящий патрулирование по трассе М4. Позднее Telegram-канала Warjournal сообщил, что военная полиция столкнулась с американскими военнослужащими, который пытались препятствовать патрулированию. К конвою, который двигался по своему маршруту в поселке Каср эд-Диб пристроилась колонна международной коалиции, после чего начала преследование. На одном из участков дороги российскими сотрудникам полиции было принято решение прекратить движение и провести переговоры с американскими военнослужащими.

Министерство обороны Турции сообщило о том, что в районе города Рас аль-Айн спецподразделение ликвидировало курдского боевика из «Отрядов народной самообороны» при попытке въехать в город на заминированном мотоцикле. После остановки на дорожном контрольно-пропускном пункте боевик предпринял попытку скрыться и совершил самоподрыв.

1 Организация запрещена на территории РФ.