НАТО во время чумы: как альянс готовится к войне с Россией

Несмотря на пандемию нового типа коронавируса, Североатлантический альянс продолжает свою военную активность в Польше и странах Прибалтики. Руководство НАТО ответило отказом на официальный призыв РФ приостановить военные учения на период пандемии.

С 5 по 10 июня этого года в Польше на полигоне Дравско-Поморске пройдет этап военных учений Allied Spirit XI, который непосредственно связан с более масштабным этапом DEFENDER-Europe 20.

Кто и зачем готовит третью мировую войну? Что делать в этой ситуации России? Почему даже эпидемия коронавируса не может уменьшить напряженность в военной сфере? Не станут ли массовые военные учения причиной новой волны пандемии? На эти и многие другие вопросы ответили политики, политологи и военные эксперты, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

«Репетиция войны»

Президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич отметил, что на весну и лето 2020 года было запланировано проведение масштабных учений «Защитник Европы-2020».

«В процессе переброски американских войск и техники в Европе началась эпидемия коронавируса. Корабли замедлили движение, прибыли в порт, а затем вернулись на базы на американском побережье. РФ предложила НАТО на период эпидемии воздержаться от проведения крупных учений. Мы заботились о военных стран НАТО и местном населении, которое контактирует с солдатами и офицерами. В первую очередь идет речь о Польше. Позиция МИД РФ не встретила понимания. Американцы вместо крупных учений провели несколько небольших. И сейчас видим, что никакие аргументы с российской стороны не работают, наши оппоненты сориентированы на устрашение», — пояснил Межевич.

По его мнению, первая задача всех учений — это преодоление рубежей, которыми располагает Калининградская область. Таким образом альянс рассматривает возможность захвата этого региона, а учения НАТО являются репетицией войны.

Ранее, 6 мая 2020 года, два американских стратегических бомбардировщика B-1B провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии.

По словам Межевича, американские стратегические бомбардировщики — серьезная сила.

«Мы не можем не понимать, что в случае возникновения особой ситуации цели будут иные. И не в Эстонии, а на объектах северо-запада России. Последний президентский указ о ядерном сдерживании, надеюсь, станет отрезвляющим душем для наших оппонентов», — добавил Межевич.

Политический аспект

Ректор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, доктор технических наук Константин Иванов заметил, что во всех учениях есть политический аспект. Любые армии мира — причем Россия является сильнейшей — не могут сосуществовать без учений.

«На моей памяти тысячи ситуаций, когда мы разрабатывали ракеты, которые летели не туда, куда нужно. Поэтому учения нужны для поддержания боеспособности. Удивляет место проведения. НАТО создавалась как альянс для борьбы с коммунизмом. Когда его не стало — переключились на терроризм. И вот теперь проводят маневры поблизости с Россией. Всегда все армии мира проводят учения либо в театре будущих военных действий, либо там, где они моделируются. Учения НАТО нацелены на борьбу с Россией. Они нас видят потенциальным врагом», — добавил Иванов.

Он напомнил, что российские ракеты типа «Сармат» и «Воевода», которые планируют траектории, нельзя перехватить. США видят, что Россия начала готовить наступательные средства.

«Мы не хотим наносить упреждающий удар. Но понимаем, что американские средства стали мобильны. Поэтому радиус мобильности наших средств увеличился», — обратил внимание Иванов.

Захват Калининграда

Директор Центра исследований стран балтийского региона БФУ им. И. Канта Юрий Зверев считает, что США и НАТО придерживаются стратегии «поедания слона по кусочку».

«Там, где пять тысяч десантников, могут появиться дивизии. Печально, что их бойцы на ротационной основе ознакомились с театром военных действий. Прилетят туда, где уже тренировались. Смоленск захватывать не будут, а вот Калининградскую область — всерьез обсуждают. Был доклад, где предлагалось регион отдать Польше. Это маргинальная точка зрения. Речь идет об оккупации. Представьте, если бы Россия такой доклад выпустила», — пояснил Юрий Зверев.

При этом эксперт отметил, что германизация Калининградской области — это фантастика. Более того, массового ползучего сепаратизма в регионе нет.

«Достанем, где нужно»

По мнению члена Совета Федерации, сенатора Франца Клинцевича, ни один здравомыслящий человек не станет предпринимать агрессивные действия против России.

«Нас не интересуют другие территории, ничего не захватываем. Мы обеспечили безопасность своих границ. У нас основа — ядерный потенциал со всеми компонентами. Все, кто это понимает, знают, что начинать войну сегодня и участвовать в этом процессе не стоит. Это закончится плачевно», — пояснил Клинцевич.

При этом сенатор не скрывает, что учения у российских границ вызывают озабоченность. Учения носят провокационный характер. Запад не исключает открытый военный конфликт и систематически проводит учения.