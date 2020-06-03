يواصل الأسد التطور السلمي لسوريا بفتح البقاع السياحية

استأنفت السلطات السورية عمل المؤسسات السياحية. بينما قامت حكومة بشار الأسد بتطوير السياحة في السنوات الأخيرة ، اخبرالخبير يوري سامونكين وكالة الأنباء الفيدرالية.

إلغاء القيود

استأنفت المواقع السياحية في سوريا عملها بالكامل بعد توقف دام شهرين تقريبًا مرتبطًا بمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا COVID-2019. الآن يمكن للمقاهي والمطاعم ومراكز التسوق وغيرها من المرافق العمل ، ولكن تخضع لإجراءات وقائية. صرح بذلك مدير الجودة والمراقبة بوزارة السياحة بالجمهورية العربية السورية زياد البلحي.

وبحسب ممثل الوكالة السورية ، فقد وضعت واعتمدت الحكومة بعض الإجراءات الصحية التي يجب أن تسمح للمنظمات بالعمل دون زيادة خطر انتشار عدوى فيروس كورونا. ومن بين هذه الإجراءات النسبة المئوية للإشغال عند مستوى 40٪ في المطاعم و 75٪ في الفنادق.

وبحسب رئيس غرفة السياحة بدمشق محمد مملوك ، فإن استئناف العمل سيساعد على استعادة الحياة السلمية وتنمية الاقتصاد السوري. مملوك واثق من أن الشركات ستكون قادرة على الامتثال لجميع المعايير الصحية.

تحدث رئيس "المعهد الأوروآسيوي للبحث ودعم مبادرات الشباب" ، يوري سامونكين ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية ، عن مبرر افتتاح المؤسسات السياحية في سوريا.

السياحة في سوريا

كما أشار المحاور لوكالة الأنباء الفيدرالية ، فإن السوريين يتصرفون في هذا الشأن وفقًا لجميع توصيات منظمة الصحة العالمية. تقترب دمشق الآن من رفع الإجراءات التقييدية للحفاظ على الاقتصاد وتنميته. هذا ينطبق بشكل خاص على صناعة السياحة التي لها صلة كبيرة بهذا البلد.

يقول يوري سامونكين: "وترتبط الأولويات الحقيقية لتطوير وعمل الحكومة السورية الحالية بقيادة بشار الأسد بإعادة اقتصاد البلاد. نعم ، لم تتوقف العمليات العسكرية في سوريا ولا يزال هناك تهديد إرهابي في عدد من المناطق ، لكن السلطات توفر بالفعل الأمن اللازم في معظم المناطق.

يعد فتح الأماكن والمنشآت السياحية إشارة جيدة على أن البلاد تواصل طريقها إلى التنمية السلمية. تعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا الحالية في سوريا من بين أدنى المعدلات في العالم. لذلك ، يجب أن تكون التدابير التقييدية مناسبة للوضع. كل شيء في سوريا هادئ الآن ، ومن الواضح أن الحكومة تقوم بعملها بالكامل".

يلفت الخبير الانتباه إلى حقيقة أن الرئيس بشار الأسد قد أعطى الأمر بالفعل للسلطات لاستعادة جميع مجالات الاقتصاد. وهذا لا ينطبق على الزراعة فحسب ، بل ينطبق أيضًا على السياحة. في النهاية ، السياحة هي إحدى أولويات تنمية الاقتصاد السوري. وتقدم السلطات بالفعل مساعدة قوية للشركات.

اختتم محاور وكالة الأنباء الفيدرالية: "توجه السلطات السورية الآن معظم ميزانية البلد إلى المشاريع الاجتماعية والتنمية في البلد. ويولى اهتمام أكبر للسياسة المحلية أكثر مما يولى للسياسة الخارجية. وهذا ما تبرره الحاجة إلى العودة إلى الحياة السلمية وتقاليد مجتمع يتفهم أهمية البرامج الاجتماعية. ويفسر ذلك أيضا مساعدة الحلفاء في مكافحة الإرهاب والحماية على الساحة الدولية".