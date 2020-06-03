Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Минск, 3 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство республики.

Соответствующий указ уже подписан главой государства, сообщает местное информационное агентство БЕЛТА. Уточняется, что новый состав кабмина обсуждался сегодня на совещании у Лукашенко. Тогда белорусский лидер заявил, что не собирается радикально менять состав правительства.

По его словам, из кабмина должны быть направлены на другую работу только те политики, которые не справляются с объемом работы в период экономического кризиса. Но конкретные имена Лукашенко называть не стал.