Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Положение легкой промышленности
Владимир Путин провел совещание о ситуации в легкой промышленности. В начале встречи глава государства отметил, что эта отрасль играет особую роль в жизни страны.
«От стабильной работы текстильных, швейных, обувных предприятий и фабрик во многом зависит насыщение нашего внутреннего рынка качественной продукцией, товарами, которые не просто используются ежедневно, но и в прямом смысле являются жизненно необходимыми, в том числе, как сейчас выясняется в ходе последних недель и месяцев, необходимыми и для обеспечения безопасности граждан», — сказал президент.
Путин также поблагодарил всех, кто участвовал в решении задач по обеспечению граждан средствами индивидуальной защиты. Так как российские компании проявили ответственный, гибкий подход и быстро развернули производство. А в некоторых случаях наладили его практически с нуля.
«В короткие сроки, как уже сказал, в России в десятки раз выросло производство масок, перчаток, защитных костюмов. В результате удалось избежать критических сбоев в снабжении врачей, среднего и младшего медперсонала больниц, служб скорой помощи. А если где-то они и были на первом этапе из-за нехватки, то это достаточно быстро было исправлено. Другие сбои тоже имели место, знаю об этом хорошо. Но, как правило, это вызвано просто административными недоработками», — отметил президент.
По словам российского лидера, этой весной спрос на продукцию легкой промышленности, к сожалению, резко упал. Сказалось временное закрытие магазинов и другие вынужденные ограничения, вызванные эпидемий коронавируса. Глава государства также подчеркнул, что в легкой промышленности заняты около 300 тысяч человек. И в такой сложной ситуации, самое главное — защитить интересы сотрудников и организаций, сохранить доходы российских семей. При этом важно, подчеркнул российский лидер, чтобы компании могли не только уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запустить долгосрочные инвестиционные программы.
«Именно в этой логике мы и выстраиваем нашу стратегическую линию на развитие конкуренции и повышение прозрачности внутреннего рынка, на его защиту от контрабанды и контрафактной продукции и, конечно, на поддержку тех, кто работает честно, что называется, «в белую», заботится о своих сотрудниках, вкладывается в развитие и осваивает новые рыночные ниши», — отметил Владимир Путин.
Минздрав обновил рекомендации по диагностике COVID-19
Минздрав России обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса. Список препаратов против COVID-19 у взрослых расширен с 13 до 15 наименований. Документ опубликован на сайте ведомства. В частности, в нем отмечается, что у пожилых коронавирус может протекать без лихорадки, кашля и одышки. Однако возможно появление бреда, конъюнктивита, тахикардии или снижение артериального давления. Также в рекомендации Минздрава сообщается, что поражения кожи, в том числе сыпь могут быть первым симптомом заражения человека новой коронавирусной инфекцией. Среди других вариантов кожных проявлений: розовый лишай, язвы, эритемы, крапивница. Отметим, ведомство рекомендовало при плановой госпитализации проводить тесты на антитела (IgM и IgG) к коронавирусу всем пациентам.
Авиация ЮВО репетирует парад Победы
Авиация Южного военного округа (ЮВО) приступила к репетициям парада Победы. Как сообщает Минобороны, вблизи аэродромов постоянного базирования в Краснодарском и Ставропольском краях экипажи выполняют учебно-тренировочные полеты, выстраиваясь с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 метров соответственно. В воздушной части парада примут участие наиболее опытные экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35, Ми-28, Ми-8 и Ка-52. На территории ЮВО пройдут 10 военных парадов, в том числе в Волгограде, Севастополе, Ростове-на-Дону. На 24 июня также запланированы торжественные шествия войск в местах дислокаций соединений и воинских частей ЮВО. В мероприятиях примут участие более 43 тысяч военнослужащих, более 800 единиц современных и исторических образцов вооружения и военной техники