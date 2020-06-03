Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Положение легкой промышленности

Владимир Путин провел совещание о ситуации в легкой промышленности. В начале встречи глава государства отметил, что эта отрасль играет особую роль в жизни страны.

«От стабильной работы текстильных, швейных, обувных предприятий и фабрик во многом зависит насыщение нашего внутреннего рынка качественной продукцией, товарами, которые не просто используются ежедневно, но и в прямом смысле являются жизненно необходимыми, в том числе, как сейчас выясняется в ходе последних недель и месяцев, необходимыми и для обеспечения безопасности граждан», — сказал президент.

Путин также поблагодарил всех, кто участвовал в решении задач по обеспечению граждан средствами индивидуальной защиты. Так как российские компании проявили ответственный, гибкий подход и быстро развернули производство. А в некоторых случаях наладили его практически с нуля.

«В короткие сроки, как уже сказал, в России в десятки раз выросло производство масок, перчаток, защитных костюмов. В результате удалось избежать критических сбоев в снабжении врачей, среднего и младшего медперсонала больниц, служб скорой помощи. А если где-то они и были на первом этапе из-за нехватки, то это достаточно быстро было исправлено. Другие сбои тоже имели место, знаю об этом хорошо. Но, как правило, это вызвано просто административными недоработками», — отметил президент.

По словам российского лидера, этой весной спрос на продукцию легкой промышленности, к сожалению, резко упал. Сказалось временное закрытие магазинов и другие вынужденные ограничения, вызванные эпидемий коронавируса. Глава государства также подчеркнул, что в легкой промышленности заняты около 300 тысяч человек. И в такой сложной ситуации, самое главное — защитить интересы сотрудников и организаций, сохранить доходы российских семей. При этом важно, подчеркнул российский лидер, чтобы компании могли не только уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запустить долгосрочные инвестиционные программы.