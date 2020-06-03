Москва назвала условие проведения заседания Совета Россия — НАТО

Москва, 3 июня. Очередное заседание Совета Россия — НАТО, провести которое предложила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску, должно быть направлено на предметное обсуждение имеющихся проблем. Об этом заявили в МИД РФ.

Лунгеску ранее объявила, что НАТО остается открытой для диалога с российской стороной по вопросам снижения рисков и военной транспарентности.

«Если и проводить очередное заседание СРН, то оно должно быть ориентировано на предметный разговор по поиску решений имеющихся проблем. Встреча ради встречи для нас неприемлема», — такое условие назвали в МИД РФ.

В ведомстве объяснили, что идея провести заседание Совета поднималась в контактах по линии секретариата НАТО и постоянного представительства России при Альянсе. Однако никаких договоренностей стороны не достигли. Москве снова предложили обсудить ситуацию на Украине, что, как отметили в МИД РФ, на этой площадке лишено всякого смысла.

Напомним, что Совет Россия — НАТО создали в 2002 году как площадку для взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Россией и странами Североатлантического альянса по важным направлениям, в частности, по борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа Совета затормозилась.

Проблематику отношений между Россией и НАТО затронули в среду участники онлайн-эфира Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот». Например, член Совета Федерации Франц Клинцевич подчеркнул, что учения, проводимые Альянсом, – это освоение театра военных действий, схожего с ландшафтом России.