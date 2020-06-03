Посол РФ заявил, что США не смогут помешать строительству «Северного потока — 2»

Вашингтон, 3 июня. США не смогут помешать реализации российского проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Если жестко, кратко — нет», — сказал посол, отвечая на вопрос журналистов, смогут ли в США препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2».

Стоит отметить, что реализация проекта «Северный поток — 2» была временно приостановлена в начале 2020 года после введения санкций со стороны США. Американские власти ввели санкции в отношении европейских компаний, которые занимались строительством российского газопровода. После этого швейцарская компания Allseas, занимавшаяся строительством «Северного потока — 2», приостановила сотрудничество с российской стороной.

Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен российскими специалистами. Газопровод может быть достроен российским судном «Академик Черский».

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также некоторые страны Евросоюза выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть европейских государств поддерживают реализацию российского проекта, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.