Российский посол отверг обвинения в причастности Москвы к беспорядкам в США

Вашингтон, 3 июня. Москва отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в США и не злорадствует в связи с прокатившимися по стране протестами. Об этом заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.

Происходящее в США, где погибают люди, идут несанкционированные демонстрации и действую мародеры, дипломат назвал «бедой», а также с сожалением отметил, что в очередной проблеме американская сторона пытается найти пресловутый «русский след».

«Очень горькая констатация факта, что даже в этой ситуации, когда страна столкнулась со столь серьезными проблемами, пытаются найти российский след, пытаются обвинить Россию в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела США, подстегиваем якобы то, что здесь происходит», — сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Антонов сообщил, что американские газеты публикуют материалы с обвинениями, в которых утверждается, что «Россия якобы стоит за сценой и контролирует ситуацию».

«Это все неправда», — подчеркнул он.

Российский дипломат также добавил, что Россия «не злорадствует» в связи с волной протестов в государстве.

Протесты в США вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Мужчина скончался в результате грубого задержания сотрудниками полиции. Беспорядки были зафиксированы в 140 американских городах. Из-за большого числа недовольных в более чем 20 штатах власти задействовали Национальную гвардию, в 40 городах ввели комендантский час.

О том, что след американских демонстраций якобы может частично тянуться из России, заявила экс-советник по нацбезопасности США Сьюзан Райс. По ее словам, иностранные государства уже давно пытаются использовать болезненные для Штатов вопросы в соцсетях, чтобы сеять раздор среди американцев.

Однако в России с этим не согласны. Американская сторона не в первый раз пытается переложить ответственность за свои проблемы на Москву.

Правозащитница Мария Бутина, комментируя высказывание Райс, заметила, что попытки найти в этих печальных процессах «русский след» выглядят для США весьма странно, поскольку когда внутри страны случается такой серьезный кризис, следует обращать внимание на решение внутренних проблем.