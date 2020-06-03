Книжный фестиваль откроется на Красной площади вопреки коронавирусу

Книжная отрасль сильно пострадала из-за пандемии коронавируса: последние месяцы книги продавались только в Интернете, причем рост продаж в Сети был очень незначительным. Фестиваль «Красная площадь» станет первым и главным литературным событием года, которого с нетерпением ждут издатели, чтобы вернуть свою деятельность в привычное русло, отметили в интервью Федеральному агентству новостей организаторы и участники фестиваля.

Устроители фестиваля в свою очередь заверили, что предусмотрели все меры безопасности.

Знаковое мероприятие — книжный фестиваль «Красная площадь» — должно открыться у стен Кремля в Пушкинский день России, 6 июня. Впрочем, вокруг фестиваля до сих пор ломаются копья, и полной уверенности, что «Красную площадь» не запретят буквально в последний момент, нет.

«Вы же понимаете, что в такое время, как сейчас, может быть все что угодно», — ответила на вопрос корреспондента ФАН координатор фестиваля от Роспечати Анастасия Скорондаева.

От комментария в агентстве, отвечающем за организацию фестиваля, уклонились.

Часть издательств отказались от участия в книжном показе, аргументируя это беспокойством за безопасность своих сотрудников. Впрочем, сделано все, чтобы избежать негативных последствий.

«Мы взвешивали все «за» и «против». Рассматривали варианты: от переноса фестиваля на более поздние даты до полной его отмены в этом году», — сообщил ФАН председатель оргкомитета фестиваля, советник президента России Владимир Толстой.

Однако, по словам собеседника ФАН, перенести по срокам фестиваль достаточно сложно, поскольку он привязан к конкретному месту проведения — Красной площади. К тому же изначально сама идея фестиваля ассоциировалась с Пушкинским днем России.

«Поэтому отменять совсем «Красную площадь» посчитали неправильным, поскольку ситуация с пандемией коронавируса уже не столь напряженная, какой она была 2–3 недели назад», — пояснил Владимир Толстой.

Советник президента России напомнил, что в Москве с 1 июня начался новый этап снятия ограничений: открылись парки и некоторые непродовольственные магазины.

«Например, в строительных супермаркетах скопления людей могут быть ничуть не меньше, чем на таком событии, как наш книжный праздник. А ведь, по сути, наш фестиваль — попытка по-пушкински противостоять свалившимся на мир невзгодам. И символично открыть его именно 6 июня», — добавил собеседник ФАН.

При этом устроители «Красной площади» выступают за предельно строгое соблюдение всех норм безопасности.

«Сейчас мы дорабатываем все детали, как защитить тех, кто будет работать на стендах и сценических площадках ярмарки, а также посетителей. Работа идет в самом тесном контакте с мэрией Москвы и специалистами Роспотребнадзора», — заверил председатель оргкомитета «Красной площади».

По его словам, большинство руководителей книжных издательств России восприняли новость о проведении фестиваля с энтузиазмом.

«Все морально, психологически устали от этих ограничений. Поэтому издательства в основном очень позитивно откликнулись на предложение, пусть и в усеченном формате, принять участие в таком знаковом книжном фестивале. Он для них как свежий глоток воздуха. Это относится и к писателям», — отметил Владимир Толстой.

По его словам, в рамках фестиваля готовится множество литературных встреч и круглых столов в формате онлайн, так или иначе связанных с ярмаркой.

«В целом «Красная площадь» в этом году для нас — надежда на выход из той сложной ситуации, в которой оказалась страна и весь мир. Однако при этом мы готовы абсолютно ко всему. Если вдруг будет резкое обострение ситуации с коронавирусом в Москве, фестиваль отменят даже за день до открытия», — резюмировал собеседник ФАН.

Главный редактор издательства «Вече», член правления Ассоциации книгоиздателей России Сергей Дмитриев рассказал Федеральному агентству новостей свои ожидания от фестиваля.

«Конечно, мы, как издатели, рады тому, что 6-й фестиваль «Красная площадь» пройдет вживую», — сказал Дмитриев.

По его словам, есть надежда, что фестиваль снова привлечет внимание любителей чтения к печатной книге. Именно поэтому «Вече» приняло решение участвовать в нем.

«В разгар пандемии коронавируса книги продавались только в Интернете. При этом рост продаж в Сети был очень незначительным. Книжная отрасль сильно пострадала, поэтому мы надеемся, что «Красная площадь» станет первым мероприятием, с которого начнется возвращение на круги своя», — отметил собеседник ФАН.

По его словам, плюс фестиваля заключается и в том, что он проходит на открытом воздухе, на довольно большой площади — около трех гектаров. Поэтому находиться там безопаснее, чем во многих магазинах.

«С 1 июня открылись книжные магазины, поэтому не проводить фестиваль в таких условиях было бы странно. Пусть на «Красную площадь» придет в два раза меньше людей из-за ограничительных мер, но это мероприятие все равно станет для нас важной вехой», — резюмировал Сергей Дмитриев.

Прозаик, сопредседатель Союза писателей России Василий Дворцов в разговоре с ФАН отметил и минусы мероприятия.

«Сама идея изначально прекрасная. Но я считаю большим недостатком нынешнего фестиваля то, что не приглашены большинство региональных издательств. А между тем «Красная площадь» должна представлять всю страну», — заявил Дворцов.

По его мнению, возможно, стоило перенести дату фестиваля, но при этом дать поучаствовать в нем, наряду с московскими, и небольшим региональным издательствам.

«Сейчас же получается, что наибольшую выгоду от фестиваля получат такие крупные издательства, как АСТ. В то время как сильнее всего пострадали от снижения продаж книг из-за пандемии коронавируса именно небольшие издательства», — резюмировал собеседник ФАН.

Шестой по счету книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве с 6 по 8 июня. В связи с пандемией коронавируса на его территорию могут попасть только люди старше 7 и моложе 60 лет. В каждом «шатре», где будут проходить мероприятия, должно находиться не более 20 человек. Все посетители, включая писателей и артистов, обязаны быть в масках и перчатках. Кроме того, у всех книголюбов должен быть действующий цифровой пропуск для поездок по Москве.

На Красной площади организуют несколько площадок: «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества». Свои книжные новинки посетителям представят более 200 издательств. Также запланированы выступления писателей и артистов, детские программы, лекции, литературные квесты.