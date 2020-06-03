Россия четко дала понять ПНС Ливии, что без освобождения социологов диалог невозможен

Москва, 3 июня. Россия на встрече с делегацией так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии четко дала понять, что без возвращения социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана диалог невозможен. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

В Москву с рабочим визитом ранее прибыли заместитель председателя ПНС Ливии Ахмед Майтиг и глава МИД ПНС Мухаммед Сияла. Встречу с ними провел министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил Малькевич, Лавров в ходе разговора с делегацией и рассмотрения проблематики отношений между двумя странами подтвердил готовность российских экономоператоров возобновить деятельность в Ливии после нормализации там военно-политической обстановки.

При этом министр поставил вопрос о скорейшем освобождении россиян, которые были арестованы в Триполи в мае прошлого года и содержатся в тюрьме «Митига» без каких-либо конкретных обвинений. В ходе обсуждения акцентировалось, что заточение социологов — основное препятствие для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между РФ и Ливией.

«Таким образом, российская сторона четко и ясно дала понять лидерам ПНС, что без возвращения наших соотечественников какой-либо дальнейший разговор невозможен», — подчеркнул Малькевич.

Произошедший диалог лишний раз подтверждает, что дело социологов находится у МИД РФ на особом контроле. Домой уже удалось вернуть моряков Владимира Текучева и Сергея Самойлова. Малькевич надеется, что и Шугалей с Суэйфаном вскоре будут освобождены.

Напомним, что российские социологи отправились в Ливию проводить социологические исследования. Там они были захвачены террористами группировки RADА на территории, подконтрольной ПНС Ливии, и без предъявления обвинений брошены в тюрьму «Митига», известную своими нечеловеческими условиями содержания.

Об истории Шугалея и Суэйфана был снят одноименный фильм, высоко оцененный зрителями и вышедший в том числе на английском языке.